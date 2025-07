Jolly Zalewski l’Inter ha il trequartista già in casa | un obiettivo – TS

In casa Inter si parla di trequartisti ed ecco che, Tuttosport, fa giustamente il nome di Nicola Zalewski. Il jolly polacco, riscattato dalla Roma, è atteso da una stagione importante. E si è posto già un obiettivo non banale. JOLLY – In soli sei mesi, Nicola Zalewski si è meritato il riscatto dalla Roma per 6,5 milioni di euro e ora si appresta a vivere la sua prima vera annata con la maglia dell’Inter addosso. Il polacco nato a Tivoli è un jolly per la Beneamata e per Cristian Chivu, il quale lo potrà impiegare praticamente ovunque: da esterno laterale tutta fascia (sia a destra che a sinistra), da mezzala e soprattutto da trequartista. 🔗 Leggi su Inter-news.it

