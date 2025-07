Reggio Emilia notte di lavoro per salvare un gattino

Reggio Emilia, 14 luglio 2025 - Cittadini, volontari e vigili del fuoco impegnati a lungo per salvare un gattino che era rimasto intrappolato in una condotta di scolo dell’acqua di una abitazione, al momento non occupata, situata in via Iotti a Reggio Emilia. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, che sentivano dei miagolii arrivate dal tubo di scolo, sono intervenuti i volontari dell’Enpa. Trovandosi di fronte a una proprietĂ privata, si è inizialmente cercato di rintracciare il proprietario per avere l’autorizzazione all’accesso alla zona. Anche perchĂ© era necessario intervenire con dei mezzi meccanici attorno all’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, notte di lavoro per salvare un gattino

