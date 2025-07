Chiusa Strada Maggiore | al via il cantiere ecco quanto durerà

√ą il giorno della chiusura di Strada Maggiore. Da oggi, luned√¨ 14 luglio, infatti, iniziano i lavori di manutenzione della pavimentazione. Un altro cantiere si aggiunge alla lista, gi√† lunga, delle zone cittadine transennate. E in particolare per quella zona, ai lavori¬†che riguardano la torre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: strada - maggiore - cantiere - chiusa

San Lorenzo Maggiore, benedizione dei carri di grano per la festa di Maria Santissima della Strada - Comunicato Stampa Toccante momento di fede con l’arrivo dei carri da diversi paesi accompagnati da giovani, famiglie e amministratori locali Domenica scorsa è stato il grande giorno per la festività in onore a Maria Santissima della Strada che si sta … Continua L'articolo San Lorenzo Maggiore, benedizione dei carri di grano per la festa di Maria Santissima della Strada proviene da Fremondoweb.

Cade in strada mentre percorre viale Osacca: ferito all'Ospedale Maggiore - Poco prima delle ore 11 di venerdì 9 maggio una persona è caduta, accidentalmente, in strada mentre stava percorrendo viale Osacca a Parma.

Auto esce di strada nella notte a Castell'Aicardi: conducente grave al Maggiore - Un'auto è uscita di strada ed il conducente è rimasto ferito. L'incidente si è verificato alle ore 3.

?ATTENZIONE? STRADA REGIONALE 47 ‚Äúdi Altichiero‚ÄĚ Km. 3+630 Direzione Padova Ovest CHIUSURA CORSIA DI MARCIA LENTA ? IMPORTANTE: La corsia di marcia lenta RESTER√Ä CHIUSA FINO A DOMANI (27 giugno) ENTRO LE ORE 18:0 Vai su Facebook

Chiusa Strada Maggiore: al via il cantiere, ecco quanto durer√†; Strada Maggiore, restyling al via. Negozianti divisi sulla chiusura; Bologna, in Strada Maggiore arrivano i cantieri per sistemare i basoli: ¬ęTraffico a singhiozzo e chiusure fino a fine agosto¬Ľ.

Strada Maggiore, restyling al via. Negozianti divisi sulla chiusura - Partono i lavori alla pavimentazione: prima nel tratto verso la Porta, poi da piazza Aldrovandi alle Due Torri. msn.com scrive

Apre un cantiere anche in strada Maggiore: basoli da sistemare. Tratto chiuso e bus deviati - BOLOGNA ‚Äď Strada Maggiore è pronta a rifarsi il look, anche se, naturalmente, servirà un altro cantiere. Come scrive bologna.repubblica.it