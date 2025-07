La ruota della fortuna al via su Canale 5 con Gerry Scotti al posto di Paperissima Sprint

Lo storico programma torna in access prime time, tutti i giorni su Canale 5. Confermata la presenza di Samira Lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La ruota della fortuna, al via su Canale 5 con Gerry Scotti al posto di Paperissima Sprint

Canale 5: partono La ruota della fortuna al posto di Striscia, che torna a novembre, e Sarabanda: Gerry Scotti e Enrico Papi nelle nuove edizioni estive - Canale 5 rilancia l’access e il preserale estivo con il ritorno in tv de La ruota della fortuna e Sarabanda, affidati a Gerry Scotti ed Enrico Papi; Pier Silvio Berlusconi « È il primo passo verso un’evoluzione profonda della rete » e conferma Striscia la Notizia ma da novembre.

