Tre auto a fuoco nella notte a Nocera | spaventati i residenti

Momenti di tensione, la scorsa notte, a Nocera Inferiore, dove tre auto sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme in Piazzale XVIII Maggio, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Spaventati i residenti della zona che hanno subito allertato i vigili del fuoco, che hanno domato subito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - fuoco - notte - nocera

