81° Anniversario dell'Eccidio della Fontaccia – La memoria che unisce, contro ogni guerra.

Arezzo, 14 luglio 2025 – 81° Anniversario dell'Eccidio della Fontaccia – La memoria che ci unisce, contro ogni guerra Ogni anno, l'11 luglio, la collina della Fontaccia si riempie di silenzio. Un silenzio profondo, che non nasce dall'assenza, ma dalla presenza viva del ricordo. A 81 anni dall'eccidio nazifascista del 1944, Castiglion Fibocchi ha rinnovato anche quest'anno il proprio impegno di memoria e di civiltà, ricordando i 14 concittadini innocenti brutalmente uccisi in quel tragico giorno. In un tempo in cui la parola “guerra” è tornata a riempire le cronache quotidiane – dall'Europa dell'Est al Medio Oriente – la commemorazione ha assunto un valore ancora più forte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

