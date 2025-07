Tiziana Maiolo e il garantismo nelle sue Toghe al veleno

«Rosa è arrivata al Palazzo di giustizia. La giornata non potrebbe essere più grigia». E così Toghe al veleno edito da Milieu è il «giallo milanese» nel quale si cimenta Tiziana Maiolo (nella foto), donna dalle multiformi imprese, ma tutte ispirate all'incrollabile fede in un garantismo da predicare, ma soprattutto da praticare. Il filo d'Arianna che l'ha condotta, dopo la laurea in Giurisprudenza, a essere giornalista, parlamentare in tre legislature, presidente della commissione Giustizia della Camera, segretario di presidenza e membro della Bicamerale antimafia, rappresentante italiana all'Onu nel Cedow e due volte assessore al Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tiziana Maiolo e il garantismo nelle sue "Toghe al veleno"

In questa notizia si parla di: tiziana - maiolo - garantismo - toghe

Tiziana Maiolo e il garantismo nelle sue Toghe al veleno; Lite tra toghe su Lucano, e Caselli è tutto contento; Il ritorno di D’Alema, le critiche a Mattarella: ecco la nuova Unità di Sansonetti.

Se il garantismo vale solo per le toghe - il Giornale - Palazzo di Giustizia come un colabrodo di notizie, inchieste che d’un tratto crescono come funghi, ... Da ilgiornale.it

Tiziana Maiolo/ "Quando fui arrestata per una cena con Toni Negri e ... - Tiziana Maiolo racconta per Il Riformista di quando nel 1979 "fui arrestata per una cena con Toni Negri e Alessandrini", magistrato ucciso da Prima Linea. Secondo ilsussidiario.net