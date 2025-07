Superman | Gli Easter Eggs presenti nel film di James Gunn confermano l’esistenza di un gruppo di supereroi SPOILER

I molti Easter Egg di Superman svelano la storia del DCU e la Justice Society of America. Il nuovo film di James Gunn, Superman, è un tesoro di Easter egg che non solo introducono il pubblico al rinnovato Universo DC (DCU), ma confermano anche l’esistenza e la ricca storia di supereroi iconici. Tra le prime rivelazioni del film, scopriamo che “3 SECOLI FA, i primi esseri dotati di superpoteri, noti come METAHUMANI, apparvero sulla Terra, inaugurando una nuova era di DEI E MOSTRI”. Questa frase chiave non solo stabilisce la cronologia del DCU, ma funge anche da punto di riferimento per l’emergere di figure leggendarie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Superman: Gli Easter Eggs presenti nel film di James Gunn confermano l’esistenza di un gruppo di supereroi [SPOILER]

Superman: i 75 Easter eggs DC presenti nel film - Superman: i 75 Easter eggs DC presenti nel film Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Superman ( qui la nostra recensione ).

Superman: Analisi del trailer! Il cameo della Justice League, i cattivi e gli easter egg del DCU - “Guarda, lassù nel cielo! È un uccello! È un aereo!”  No, è il nuovo trailer di Superman! Mercoledì (il 14 maggio, ndr), i DC Studios hanno rilasciato il primo full trailer di Superman di James Gunn, e nei suoi tre minuti di durata contiene almeno una dozzina di easter egg, riferimenti ai fumetti, omaggi – e, forse, un cameo nascosto di un importante supereroe della Justice League.

Superman di James Gunn contiene un easter egg profondo per i fan storici dei fumetti - Il prossimo film dedicato a Superman, diretto da James Gunn, si distingue per un profondo rispetto alla tradizione dei fumetti e per l’intento di onorare la storia del personaggio in modo fedele e innovativo.

