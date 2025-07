Bitcoin vola oltre i 121.000 dollari | nuovo record storico spinto da politiche USA e domanda istituzionale

Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando quota 121.000 dollari (precisamente 121.352$), con un rialzo dell’1,9% nelle ultime ore, consolidando un trend di crescita che dura da mesi. Questo nuovo picco arriva dopo un’estate particolarmente positiva per la criptovaluta, che da dicembre 2024 ha visto oscillazioni ma mantenuto livelli ben sopra i 100.000 dollari, con . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Bitcoin vola oltre i 121.000 dollari: nuovo record storico spinto da politiche USA e domanda istituzionale.

