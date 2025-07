C’è attesa per gli esiti della replica degli esami sul tampone orofaringeo di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Se dai risultati delle analisi di consolidamento sui cinque prelievi, ripetute nell'ambito dell'incidente probatorio, emergerà ancora l'esistenza di un profilo genetico maschile "ignoto", si dovrà cominciare a cercare il titolare di quel cromosoma Y che non è riconducibile - secondo quanto filtrato fino ad ora - né ad Andrea Sempio, nuovo indagato dalla Procura di Pavia in concorsi con altri, né ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Garlasco, si attendono esiti sulla replica dell'analisi sul tampone orale di Chiara Poggi