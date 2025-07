Fight Gym ring sul bastione Cavallerizza Pisano si conferma e fa suo l’incontro

Spettacolo e agonismo sul bastione Cavallerizza con protagonisti i pugili della Fight Gym, presenti in tredici dei quattordici match in programma. Il presidente Amedeo Raffi ha proposto all'inizio della manifestazione tre esordienti, due ragazzi tredicenni ed una ragazza, opposti a pari peso abruzzesi riportando il successo con Mattia Deliperi e Emilie Lacroix, mentre Gabriele Vichi nonostante l'ottima prestazione si è dovuto inchinare ad un avversario più esperto. Fuori della competizione internazionale c'era l'incontro del peso massimo Jonathan Pisano che si è aggiudicato il confronto ai punti sul pistoiese Niccolò Gangale con un'ottima prestazione.

