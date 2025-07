Una nuova polemica piomba sulla campagna elettorale per la Regione Marche. E stavolta riguarda due produzioni in ricordo del cantautore Ivan Graziani, abruzzese d'origine ma che legò la sua vita alle Marche. Due titoli finanziati con fondi regionali e su cui, secondo il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli, ci sarebbero alcune cose che non tornano. Tanto da aver presentato un'interrogazione al ministro della Cultura. Si parte da un documentario, “Cavalieri del Lavoro”, che ottiene nel 2019 un finanziamento per 260 mila euro. Nel luglio dello stesso anno, la Svim, Sviluppo Marche, stanzia 200 mila euro per un prodotto che ha lo stesso titolo, riscontrando però un avviso del Servizio Turismo sulla sovrapposizione tra le due proposte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Quella "filmopoli" targata Pd. Così le Marche dem finanziavano le pellicole mai andate in sala