L’impresa Il Tc Altopiano vola in Serie A2 Terza promozione in soli tre anni

C'è un verdetto clamoroso che ha chiuso i playoff di serie B1 femminile ed è la promozione del Tennis Altopiano, formazione bergamasca che in soli tre anni è stata capace di compiere un triplo salto dalla serie C alla serie A2. L'impresa è arrivata addirittura al termine di una stagione senza l'onta di una sconfitta, a cominciare dalla doppia finale giocata e vinta contro le trevigiane del Park Villorba per 3-0 e 3-1 (curiosamente sconfitto anche due anni fa nelle finali di serie C), anticipato da un netto 4-0 contro Montecatini in semifinale. La formazione capitanata da Luca Brasi ha compiuto un percorso fatto di grande programmazione e ottime idee.

