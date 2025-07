Gaza senza pace Netanyahu minimizza | Ok a tregua ma poi nuovo assedio nella Striscia

Il primo ministro di Israele ha avuto un colloqui con i due membri di estrema destra del suo governo, chiarendo che le sue intenzioni sono quelle di riavere gli ostaggi per poi continuare i radi sulla Striscia e distruggere Hamas. Crescono le preoccupazioni per la "cittĂ umanitaria" sulle spoglie di Rafah. Per l'ex premier Ehud Olmert si tratta di un "campo di concentramento". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza senza pace, Netanyahu minimizza: “Ok a tregua, ma poi nuovo assedio nella Striscia”

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a Gaza, occupare totalmente la Striscia  e mantenere i territori conquistati.

Israele e il piano per occupare la Striscia di Gaza “a lungo” - Roma, 5 maggio 2025 – Continua a restare altissima la tensione sul fronte mediorientale. Dopo il missile lanciato dai guerriglieri houthi delle Yemen sull’ aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la “promessa” di una risposta da parte del premier israeliano Bejamin Netanyahu (con l’Iran che dice di non aver avuto un ruolo nell’attacco), proseguono gli scontri a Gaza con il governo di Israele che ha deciso di espandere ulteriormente l’offensiva nella Striscia e di portarne avanti l’occupazione.

Gaza, attacco di Israele nella Striscia: almeno 40 morti - Almeno 40 palestinesi sono morti in un attacco dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore.

La retorica della pace avanza ma la realtà a #Gaza racconta tutt'altro. Nell'intesa tra Netanyahu e Washington si nasconderebbe piano x consolidare l'annessione della striscia, sempre esclusa dalle pseudo intese che la riguardano!

Michele Giorgio, Il simposio di Bibi e Trump: pulizia etnica e Nobel per la pace, Il Manifesto, 9 luglio 2025 TERRA RIMOSSA Netanyahu a Washington candida il presidente Usa: le sue bombe danno la pace. E ripete: a Gaza «trasferimento» dei palestinesi.

A Doha il ritiro dell'Idf punto di attrito tra Israele e Hamas. Oggi la nuova proposta israeliana - Israele presenterĂ domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza; Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace. Tregua a Gaza e Iran sullo sfondo; Netanyahu a cena da Trump, 'ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace'.

Netanyahu: 'Dopo la tregua torneremo ad assediare Gaza' - Lo avrebbe detto al ministro delle Finanze, secondo Channel 12. Da ansa.it

Proseguono i colloqui per la tregua a Doha. Uccisi 54 palesinesti dall'Idf a Gaza, Netanyahu incontra Vance a Washington - Durante la visita a Washington il premier israeliano ha consegnato a Trump la lettera con il quale lo ha candidato al premio Nobel per la pace. Lo riporta editorialedomani.it