Infezioni cutanee e dermatologia | i suggerimenti del docente Alessandro Borghi

Alessandro Borghi, direttore facente funzioni dell'Unità operativa di Dermatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara si è soffermato sul tema delle infezioni cutanee. "L'estate e le vacanze - ha spiegato il professionista - portano le persone, di tutte le età, a una vita più. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

E…STATE IN SALUTE. LE INFEZIONI CUTANEE ? La “stagione calda” corrisponde, per molti cittadini della provincia di Ferrara (e non solo), con la partenza per le classiche ferie estive. Da una parte il giustificato entusiasmo per l’inizio di un periodo di rip Vai su Facebook

