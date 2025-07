Terremoti scossa di magnitudo 5.5 al largo di Almeria in Spagna Indonesia sisma di 6.7 in mare vicino alle isole Molucche no tsunami

Roma, 14 luglio 2025 - Un terremoto di magnitudo 5,5 della scala Richter ha colpito stamane alle 7.13 la provincia di Almeria, nel sud della Spagna. In precedenza un sisma è stato rilevato anche al largo delle isole indonesiane delle Molucche, di magnitudo 6,7. In entrambi i casi al momento non si registrano vittime o danni. Spagna. Il sisma in Spagna è stato segnalato dal Centro di Sismologia Euro-Mediterraneo, con epicentro in mare ad una profondità di 2 km. La scossa è stata avvertita anche a Gibilterra, in Marocco e in Algeria. La zona è ad alta attività sismica, situata al limite fra le placche tettoniche africana ed euroasiatica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoti, scossa di magnitudo 5.5 al largo di Almeria in Spagna. Indonesia, sisma di 6.7 in mare vicino alle isole Molucche, no tsunami

Terremoto nella provincia dell’Almeria, nel Sud della Spagna: registrata scossa di magnitudo 5,5 - Alle 7.13 di oggi lunedì 14 luglio è stata registrata una scossa di magnitudo 5,5 della scala Richter nella provincia dell'Almeria, al sud della Spagna.

