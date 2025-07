Borgo Vecchio esce di casa con tre chili di hashish nello zaino | sequestrati anche 12 mila euro

Era appena uscito da un palazzo, in via Archimede, con 30 panetti di "fumo" nascosti dentro lo zaino. I carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato a Borgo Vecchio un uomo di 33 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio insieme a un 29enne (solo denunciato) che aveva in casa 12 mila. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: borgo - vecchio - casa - zaino

Pizzo, droga e neomelodici: diventano definitive 18 condanne per boss e gregari di Borgo Vecchio - Diventano definitive 18 condanne per boss e gregari della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, tra cui anche i figli del mafioso Nicola Ingarao, assassinato nel 2007, tutti coinvolti nelle inchieste "Resilienza" e "Resilienza 2", messe a segno dai carabinieri tra ottobre del 2020 e marzo 2021.

'In mezzo scorre il fiume', l'Officina teatrale Actuar alla scoperta del vecchio borgo - Una giornata all'insegna di spettacoli, itinerari, mostre e giochi. Sabato 3 maggio a Pontelagoscuro è in programma un appuntamento targato 'In mezzo scorre il fiume'.

'In mezzo scorre il fiume', l'Officina teatrale Actuar alla scoperta del vecchio borgo - Una giornata all'insegna di spettacoli, itinerari, mostre e giochi. Sabato 3 maggio a Pontelagoscuro è in programma un appuntamento targato 'In mezzo scorre il fiume'.

Borgo Vecchio, esce di casa con tre chili di hashish nello zaino: sequestrati anche 12 mila euro; Nello zaino 30 panetti di hashish: arrestato; Droga e 12 mila euro in contanti. Carabinieri arrestano un pusher nel quartiere di Borgo Vecchio.

Borgo Vecchio, esce di casa con tre chili di hashish nello zaino: sequestrati anche 12 mila euro - Dello stesso reato dovrà rispondere un 29enne che si è chiuso in casa rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco ... Come scrive palermotoday.it

Borgo Vecchio, in casa nascondeva droga e munizioni: arrestato un giovane - Cronaca Libertà / Via Ettore Ximenes Borgo Vecchio, in casa nascondeva droga e munizioni: arrestato un giovane. Scrive palermotoday.it