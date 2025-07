Calici di Stelle giovedì 7 e venerdì 8 agosto a Grado

Il vino come racconto del territorio, le eccellenze gastronomiche come filo conduttore di una cultura da vivere, gustare, condividere. E un cielo stellato a fare da cornice. Calici di Stelle, giovedì 7 e venerdì 8 agosto a partire dalle 20, torna anche quest’anno a illuminare Grado, l’Isola del Sole, con due serate all’insegna del buon vino, della convivialità e della scoperta, come sempre lungo la suggestiva Diga Nazario Sauro. Organizzato dal Movimento Turismo del Vino Fvg in collaborazione con il Comune di Grado, l’evento è da oltre 25 anni un appuntamento irrinunciabile dell’estate friulana. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Calici di Stelle, giovedì 7 e venerdì 8 agosto a Grado

Calici di Stelle torna a #Grado da Giovedì 7 a Venerdì 8 Agosto 2025 Sulla suggestiva Diga Nazario Sauro Due serate da sogno dove il cielo incontra il mare, i sapori incontrano i profumi, e il vino diventa protagonista assoluto. Tra le onde che accarezzan

