Il Comune di Lecco scopre le bellezze della Vallata a Laorca

Tutti ormai conoscono la poliedrica attività di Officina Gerenzone Aps, associazione che oltre a valorizzare e a preservare la lunga tradizione industriale della Vallata si prende cura, grazie alla passione dei suoi numerosi volontari, dei luoghi che furono scenografia dell'evoluzione economica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: vallata - comune - lecco - scopre

FOTO | Il Comune di Lecco scopre le bellezze della Vallata a Laorca.

Il Comune di Lecco scopre le bellezze della Vallata a Laorca - Sindaco e amministratori invitati a un giro panoramico dai volontari di Officine Gerenzone, tra le Grotte e la Diga del Paradone. Secondo leccotoday.it

Vallate: rinasce il Sentiero delle fortificazioni - Liguria - Ansa.it - Il sentiero è stato presentato questa mattina in uno dei punti di partenza, in via Cantore, dall’assessore allo ... Segnala ansa.it