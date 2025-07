Media Putin prepara nuova offensiva a est entro 60 giorni

All'inizio di questo mese il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo statunitense Donald Trump che stava pianificando un'altra escalation nell' Ucraina orientale nei successivi 60 giorni, per raggiungere i confini amministrativi delle regioni in cui ha una presenza significativa: lo riporta Axios, riferendosi ad una conversazione telefonica avvenuta il 3 luglio fra i due leader. Il sito di notizie americano riporta che quella telefonata ha contribuito a convincere Trump a inviare nuove armi a Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, Putin prepara nuova offensiva a est entro 60 giorni

In questa notizia si parla di: putin - giorni - media - prepara

Putin offre tre giorni di tregua. Zelensky: «È solo un tentativo di manipolazione»?Trump «irritato» dalle mosse dello zar - Le notizie di lunedì 28 aprile sul conflitto in Ucraina, in diretta. Trump: «Penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea.

Ucraina, al via i 3 giorni di tregua decisi da Putin, Kiev: “Russia ha bombardato Sumy”, Mosca: “Abbattuti 9 droni ucraini” - In questo arco di tempo cesseranno le ostilità : si tratta della seconda volta che accade in quanto Putin aveva annunciato una tregua di 30 ore per Pasqua Al via i 3 giorni di tregua in Ucraina decisi da Putin a fine aprile.

Leader europei a Kiev: ultimatum a Putin per 30 giorni di tregua e nuove sanzioni - I leader europei si sono riuniti oggi, sabato 10 maggio, a Kiev e in modalità remota per lanciare un ultimatum a Vladimir Putin.

Roma si prepara a ospitare la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Zelensky nel frattempo è stato ricevuto da Mattarella e da Leone XIV #EuropeNews Vai su Facebook

Ucraina, 'Trump oggi annuncia un nuovo piano per armare Kiev'. Media, Putin prepara una nuova offensiva a est entro 60 giorni; Trump: Manderemo i Patriot all'Ucraina, ma li pagherà la UE. Kellogg è arrivato a Kiev - Aggiornamento del 14 Luglio delle ore 08:37; Media, Putin prepara nuova offensiva a est entro 60 giorni.

Media, Putin prepara nuova offensiva a est entro 60 giorni - All'inizio di questo mese il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo statunitense Donald Trump che stava pianificando un'altra escalation nell'Ucraina orientale nei successivi 60 giorn ... Riporta ansa.it

Ucraina, 'Trump oggi annuncia un nuovo piano per armare Kiev'. Media, Putin prepara una nuova offensiva a est entro 60 giorni - Il presidente Usa: 'Putin gentile, poi la sera bombarda tutti. Come scrive ansa.it