Quanto bisogna aspettare tra un cesareo e l’altro?

Salve dottore, a distanza di 8 mesi dal cesareo sto valutando una nuova gravidanza. Mi dicono di aspettare almeno 12 mesi tra un cesareo e l’altro: è davvero necessario per diminuire il rischio di rottura d’utero? Esistono linee guida specifiche su questo tema? E il parto successivo deve necessariamente essere ancora cesareo? Grazie per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Quanto bisogna aspettare tra un cesareo e l’altro?”

