Il Giro d’Italia Women si concluso all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con il bis della piemontese Elisa Longo Borghini, che ha vinto la sua seconda corsa rosa. Obiettivo centrato per Linda Laporta, alla sua prima partecipazione al Giro Woman: la ciclista di Bastiglia è riuscita a portarlo a termine al 73° posto, un risultato da considerarsi davvero per niente scontato per un’atleta che ha praticamente debuttato quest’anno nel mondo del ciclismo professionistico. Alla sua terza partecipazione alla Giro d’Italia la fioranese Gaia Masetti lo ha portato a termine dopo aver contribuito a supportare con la sua esperienza la scalatrice Sarah Gigante, salita sul terzo gradino del podio dopo essersi aggiudicata ben due tappe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Masetti e Laporta terminano il Giro. Covili in Cina quarto degli italiani