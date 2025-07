Non solo Beukema: in casa Bologna è il momento delle cessioni per asciugare la rosa. In dirittura d’arrivo il passaggio di Antonio Raimondo al Frosinone. In Ciociaria, con l’attaccante, approderà anche il centrocampista islandese Balduon. E’ l’ora delle scelte anche per Niklas Pyyhtia: alla sua porta bussano Sudtirol, Modena, Reggiana, Bari, Pescara, potrà scegliere la destinazione che preferisce. Per Corazza sono in corsa Reggiana e Catanzaro, la Pro Patria pensa a Motolese e il Vicenza ad Anatriello. Ma il Bologna ha in ballo un paio di partite che potrebbero portare soldi in cassa e aprire spazi in mediana: Urbanski, non convocato e non intenzionato a rinnovare, è conteso da Paok e Valencia e l’ Auxerre tratta El Azzouzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I due giocatori a meno di un passo dal Frosinone, anche Urbanski ha le valige in mano e non è stato convocato. Piace il giovane Pessina. Baldursson e Raimondo verso la Ciociaria