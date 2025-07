Lettera aperta ai sindaci flegrei

Ricevo e pubblico*: LETTERA APERTA AI SINDACI DEI COMUNI FLEGREI L’inizio di questo mese di luglio è stato contraddistinto da tre fatti importanti: la scossa di magnitudo 4.6 del 30 giugno; la conversione in legge del Decreto 7 maggio 2025 n. 65, noto come Decreto Alluvioni e Campi Flegrei; l’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

