Borsa | Milano apre in calo dell' 1%

La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede l'1% a 39.675 punti. A Piazza Affari pesano le banche con Bper (-2%) e Mps (-1,6%) e gli industriali con Stellantis e Stm (-1,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in calo dell'1%

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,69% - Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,69%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,66%.

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,1%. L'indice dei titoli principali di Piazza Affari a 40.077 punti

Alle ore 10.15 il FTSEMib registrava un minimo calo dello 0,03% a 39.901 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 39.826 punti e un massimo di 40.048 punti.

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,17% - In cima al listino balza la Popolare di Sondrio (+2%) dopo il rilancio di Bper sull'offerta.