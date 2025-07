Bella esperienza per i ragazzi che hanno partecipato al Valencia Soccer Camp, organizzato dalla Ssd Argentario, che si è tenuto a Porto Ercole Ercole. E sono stati assegnati i riconoscimenti agli atleti. Patrizio Terramoccia vince il premio come miglior giocatore del camp e dal 3 al 5 settembre sarĂ impegnato a Valencia per la Vcf Seleccion Nazionale. Si allenerĂ al centro sportivo del Valencia e disputerĂ una partita contro i ragazzi del Valencia. Mattia Macchiarella, Ionel Daniel e Nicola Terramoccia sono stati invece i migliori tre atleti nati negli anni 2016 e 2015 e sono stati selezionati per partecipare al torneo Tiss Final League, che si svolgerĂ a Villafranca, a Verona, ad ottobre, con tutti i migliori dei vari camp in Italia del Cf Valencia, Fc Porto e As Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Valencia Soccer Camp. Divertimento e premi