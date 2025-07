Il selfie dall’alto scatena la fantasia | Giorgia Rossi rubacuori

Giorgia Rossi ha stregato mezzo milione di follower pubblicando “a tradimento” un selfie che non lascia spazio all’immaginazione. La Serie A è a riposo, il calcio no. Ciò nonostante era decisamente tempo, per le stelle piĂą luminose della galassia Dazn, di concedersi una meritatissima vacanza, dopo un campionato intero trascorso a rincorrere interviste da bordo campo, notizie dell’ultima ora e dirette televisive. E anche Giorgia Rossi, dunque, com’è giusto che sia, si è messa tutto alle spalle per regalarsi qualche giorno in cui pensare a nient’altro che a se stessa. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Il selfie dall’alto scatena la fantasia: Giorgia Rossi rubacuori

