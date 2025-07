Lazio | Sarri dirama i convocati per il ritiro diversi osservati speciali a Formello

Roma 13 luglio 2025 - La nuova stagione √® alle porte e da domani all'interno del centro tecnico di Formello si comincer√† a fare sul serio. Maurizio Sarri √® tornato ad allenare la Lazio e dopo un anno e mezzo¬†torner√† a guidare la formazione capitolina in Serie A, la prima dopo un lungo periodo dove la squadra capitolina non affronter√† alcuna competizione europea. L'allenatore toscano nato a Napoli nel maggio del 2023 aveva portato la squadra laziale al suo miglior risultato di sempre in campionato sotto la guida del presidente Claudio Lotito e oggi √® chiamato a riportare in alto quest'Aquila biancoceleste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Lazio: Sarri dirama i convocati per il ritiro, diversi osservati speciali a Formello

In questa notizia si parla di: lazio - sarri - formello - dirama

Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore - Roma 2 giugno - Festa della Repubblica, giorno per celebrare la nascita nel 1946 dell'attuale ordinamento dello Stato Italiano, giorno in casa Lazio per voltare pagina e cominciare a scrivere un nuovo futuro.

Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga pi√Ļ della Lazio - Un ritorno clamoroso o un nuovo orizzonte: Sarri √® davanti a scelte che accendono la mente e il cuore.

Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video | Calciomercato - 2025-06-02 13:04:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

Lazio: Sarri dirama i convocati per il ritiro, diversi osservati speciali a Formello; Lazio, Sarri non si tira indietro: i suoi obiettivi nel ritiro di Formello; Lazio | Sarri dirama la lista dei convocati per il ritiro: l'elenco completo.

Lazio: Sarri dirama i convocati per il ritiro, diversi osservati speciali a Formello - La nuova stagione è alle porte e da domani all'interno del centro tecnico di Formello si comincerà a fare sul serio. Scrive sport.quotidiano.net

Lazio, inizia oggi il Sarri Bis a Formello: il tecnico è la garanzia della squadra con il mercato bloccato - Inizia oggi il Sarri Bis a Formello: sarà il tecnico la garanzia della Lazio in una estate senza possibilità di fare mercato La Lazio che oggi comincia il ritiro a Formello si identifica pienamente ne ... Come scrive lazionews24.com