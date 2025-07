Il mercato estivo delle squadre lombarde di Serie A sta prendendo forma, soprattutto per Varese, Cantù e Cremona, con Brescia che passa più per le conferme. Solo Dowe è in uscita, colpisce l’assenza di novità tra gli italiani, Jacob Gilyard, playmaker statunitense, è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore biancoblù. Il club brianzolo, che ha già annunciato l’arrivo dell’ala Ife Ajayi, ha scelto Gilyard per guidare la cabina di regia nella prossima stagione. Un classe ’98, alto 174 centimetri, tiratore naturale e con esperienza nella G League e nell’ultima stagione in Bundesliga, dove con i Niners Chemnitz ha firmato 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In cerca dell’America. Cantù ha scelto Gilyard