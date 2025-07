Media Trump a Macron ' Putin vuole prendersi tutto'

Donald Trump ha detto al presidente francese Emmanuel Macron che il leader russo Vladimir Putin "vuole prendersi tutto", riferendosi ad una prevista nuova offensiva di Mosca nell' Ucraina orientale: lo riporta Axios, che cita una fonte a diretta conoscenza della conversazione. Trump, rivela il sito di notizie Usa, ha parlato con Macron subito dopo una telefonata avuta con Putin il 3 luglio. Durante questa conversazione, Putin - sempre secondo Axios - ha detto a Trump che stava pianificando un'altra escalation a est nei successivi 60 giorni, per raggiungere i confini amministrativi delle regioni in cui ha una presenza significativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, Trump a Macron, 'Putin vuole prendersi tutto'

In questa notizia si parla di: trump - putin - macron - vuole

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova - Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”.

(Adnkronos) - Vladimir Putin e Emmanuel Macron tornano al dialogo dopo 3 anni di silenzio e affrontano il tema del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Donald Trump, intanto, ferma forniture militari a Kiev con una decisione che rischia di avere un impatto i Vai su Facebook

Tg2000, 2 luglio 2025 - ore 8:30 https://play2000.it/detail/51?episode_id=19788&season_id=809… #2luglio #Medioriente #Israele #Gaza #Trump #Putin #Macron #Russia #Ucraina #Serbia #PapaLeoneXIV #Meloni #caldo #meteo #clima #cronaca #sport # Vai su X

Media, Trump a Macron, 'Putin vuole prendersi tutto'; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump oggi annuncia un nuovo piano per Kiev. A Macron: “Putin prepara una nuova offensiva, vuole prendersi tutto”; Media, Trump a Macron, 'Putin vuole prendersi tutto'.

Media, Trump a Macron, 'Putin vuole prendersi tutto' - Donald Trump ha detto al presidente francese Emmanuel Macron che il leader russo Vladimir Putin "vuole prendersi tutto", riferendosi ad una prevista nuova offensiva di Mosca nell'Ucraina orientale: lo ... Segnala ansa.it

Guerra Ucraina Russia, Trump: “Noi manderemo i Patriot a Kiev ma pagherà l'Ue”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump: “Noi manderemo i Patriot a Kiev ma pagherà l'Ue”. tg24.sky.it scrive