Calciomercato Rios spinge per la Roma | rinuncia milionaria per sbloccare il trasferimento

La Roma si avvicina sempre di piĂą a Richard Rios e non solo grazie al lavoro di Frederic Massara. A rendere concreta la trattativa è infatti la volontĂ del giocatore, che ha giĂ fatto sapere al Palmeiras di essere disposto a tutto pur di vestire la maglia giallorossa. Il centrocampista colombiano, che detiene il 10% del proprio cartellino, ha comunicato al club brasiliano la sua disponibilitĂ a rinunciare alla quota che gli spetterebbe in caso di cessione. Se l'accordo con la Roma dovesse chiudersi intorno ai 25 milioni di euro, Rios sarebbe pronto a lasciare sul tavolo circa 2,5 milioni pur di sbarcare in Serie A.

In questa notizia si parla di: rios - roma - calciomercato - spinge

