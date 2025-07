Sinner fa male a chi non ce l’ha Il Telegraph assurdo | È un campione con l’asterisco come Swiatek

L’assurda analisi del Telegraph che non ammette il principio cardine della società occidentale ovvero la riabilitazione di un colpevole. Vale in qualsiasi giustizia. Se proprio volessimo definire Sinner come tale (non era consapevole di star utilizzando una sostanza proibita). Diverso è il caso della Swiatek ma ad ogni modo sono stati entrambi puniti. Poi hanno vinto Wimbledon. Le due cose tra l0ro non c’entrano niente. Evidentemente gli inglesi puntavano molto su Draper e ci sono rimasti male. La prevedibile invidia del Telegraph: è difficile oggi festeggiare due tennisti positivi al doping come Sinner e Swiatek. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner fa male a chi non ce l’ha. Il Telegraph assurdo: “È un campione con l’asterisco, come Swiatek”

ULTIM'ORA Ingiocabile Sinner a Wimbledon: batte Djokovic in tre set e vola alla sua prima finale sull'erba inglese L'italiano numero uno al mondo conquista la prima finale di Wimbledon della sua carriera: battuto il campione serbo Djokovic in tre

