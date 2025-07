Mondiale di motocross | Bonacorsi sul podio in gara1 in Finlandia

DUE RUOTE. Il bergamasco Andrea Bonacorsi protagonista nella tappa finlandese del Campionato del mondo di motocross: terzo posto in gara1 e ottavo in gara2, per il quinto posto generale nella classe MxGp. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Mondiale di motocross: Bonacorsi sul podio in gara1 in Finlandia

LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2025 in DIRETTA: alle 17.10 gara-2, Bonacorsi punta al podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta di gara-2 del Gran Premio di Svizzera 2025, sesto round stagionale del Mondiale MXGP.

LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2025 in DIRETTA: Coenen domina Gara-1, 4° Bonacorsi. Alle 17.10 la seconda manche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Gara-1 si chiude qui. Ci rivediamo alle ore 17.10 per la seconda manche.

LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2025 in DIRETTA: Coenen domina la scena, Gajser insegue. Bonacorsi 4° - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ARRIVO – VINCE LUCAS COENEN!!!!!!!!!!! Secondo Tim Gajser a 5.

MXGP, Lucas Coenen vince gara-1 in Finlandia e si avvicina a Febvre nel Mondiale. Bonacorsi sul podio! - Vai su X

