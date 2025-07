Il dramma di Roberto Baggio disperato | Non torna più

Roberto Baggio ha raccontato in diretta il dramma vissuto: le sue parole hanno profondamente toccato tutti i fan. Roberto Baggio è senza dubbio tra i calciatori italiani più amati di sempre. Dal 1982, anno in cui ha esordito tra i professionisti con il Vicenza, fino al ritiro del 2004 (quando indossava la maglia del Brescia) il Divin Codino ha totalizzato 643 presenze tra Serie C1, Serie A, Coppa Italia e coppe europee, mettendo a segno 291 reti. Nel corso della sua carriera ha giocato con le tre big del calcio italiano, Juventus, Inter e Milan, ma anche con Fiorentina e Bologna oltre alle già citate Vicenza e Brescia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Il dramma di Roberto Baggio, disperato: “Non torna più”

In questa notizia si parla di: baggio - roberto - dramma - disperato

Accadde oggi, 13 maggio: Roberto Baggio ed altre ricorrenze - 13 maggio: Roberto Baggio ed altre ricorrenze. Ricordate quando una volta la Domenica Sportiva ospitava la squadra campione d’Italia? La sera del 21 maggio 1995, durante i festeggiamenti a Torino per il ventitreesimo scudetto bianconero, un tifoso disse: “Signor Bettega e signor Moggi, non ci togliete il gioiello”.

Coppa Italia: Roberto Baggio consegnerà il trofeo tra Bologna e Milan - Uno staffettista-testimonial di spessore. Uno che, tra l’altro, ha indossato sia le maglie del Milan (dal 1995 al 1997, vincendo anche uno scudetto) e Bologna (1997/98: 30 presenze e 22 gol).

VIDEO / Abbracci e risate, l’incontro tra George Weah e Roberto Baggio - Presenti al MetLife Stadium di New York per la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense-Chelsea, George Weah e Roberto Baggio si sono ritrovati.

Baggio, il dramma mai superato: “Se avessi avuto una pistola mi sarei sparato” - Un Pallone d'oro, un campione rimasto nella storia e nel cuore di tutti gli italiani, per le prodezze in campo ma anche e soprattutto per le su ... Da tuttosport.com

Pagina 0 | Baggio, il dramma mai superato: “Se avessi avuto una pistola mi sarei sparato” - Baggio, il dramma mai superato: “Se avessi avuto una pistola mi sarei sparato” "Rigore sbagliato? Riporta tuttosport.com