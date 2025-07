L’anniversario Da Fiat Trattori Modena a Team New Holland Cinquant’anni di passione per la bicicletta

È una storia su due ruote lunga 50 anni, quella del gruppo ciclistico Fiat Trattori Modena, associazione sportiva che iniziò la sua avventura nel 1975 e che ora, seguendo le evoluzioni dei vari loghi dell’azienda, festeggia i cinquant’anni con il nome di Team New Holland, ma ha sempre mantenuto un forte radicamento modenese, partecipando a diverse iniziative cicloturistiche, ma in particolare organizzando escursioni in località particolarmente legate al ciclismo. Attualmente i 39 tesserati non sono più solamente dipendenti ed ex dell’azienda, come accadeva in passato, ma un gruppo di amici che amano il ciclismo macinando chilometri in amicizia e trovandosi in un consueto appuntamento conviviale ogni lunedì sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’anniversario. Da Fiat Trattori Modena a Team New Holland. Cinquant’anni di passione per la bicicletta

In questa notizia si parla di: anni - fiat - trattori - modena

Nuova tragedia sulle strade del Lazio: donna di 70 anni muore nello scontro tra la sua Smart ed una Panda. Feriti i due giovanissimo a bordo della Fiat. L’incidente a Grottaferrata - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bollettino che ormai si aggiorna giornalmente, purtroppo. Ci riferiamo alla lista, lunga, troppo lunga, degli incidente mortali sulle strade della provincia di Roma.

Chi è Antonio Filosa, nuovo CEO di Stellantis in azienda da 25 anni, ha rilanciato Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram in America - Napoletano, 52 anni, con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Filosa prende il timone di Stellantis, come anticipato dal GDI, dopo il successo in America Latina e Nord America; missione: rafforzare il gruppo nel mondo Nato a Napoli il 26 giugno 1973, Antonio Filosa si appresta a compiere

1980, quando il mercato trattori mise a segno un record ineguagliabile Gli anni Settanta del secolo scorso hanno rappresentato la rampa di lancio per raggiungere il record di immatricolazioni di trattori avvenuto nel 1980 nel nostro Paese. Record mai più egu Vai su Facebook

Premiati i Maestri del lavoro: Sapere tecnico, ma anche umanità ; A MODENA MOTOR GALLERY 2021 CON UN PIENO DI TRATTORI PER CELEBRARE L’ITALIA AL LAVORO; New Holland organizza un Roadshow per celebrare il Centenario FIAT Trattori.

L’anniversario. Da Fiat Trattori Modena a Team New Holland. Cinquant’anni di passione per la bicicletta - È una storia su due ruote lunga 50 anni, quella del gruppo ciclistico Fiat Trattori Modena, associazione sportiva che ... Lo riporta sport.quotidiano.net