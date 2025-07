L'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Keith Kellogg, è arrivato questa mattina a Kiev per la sua visita nel Paese annunciata la settimana scorsa: lo ha reso noto su Telegram il principale consigliere del presidente ucraino, Andriy Yermak. "Diamo un caloroso benvenuto in Ucraina al rappresentante speciale degli Stati Uniti Keith Kellogg", ha scritto Yermak. "La pace attraverso la forza è il principio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e noi sosteniamo questo approccio", ha aggiunto. Trump ha annunciato ieri che manderà i missili Patriot all'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'inviato speciale statunitense Kellogg arrivato a Kiev