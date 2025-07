Sinner re di Wimbledon | storico trionfo sull’erba londinese contro Alcaraz

Sinner primo italiano a vincere Wimbledon: battuto Alcaraz in quattro set nella finale più attesa dell’anno. Jannik Sinner entra nella leggenda del tennis italiano e mondiale. A 35 giorni dalla dolorosa sconfitta nella finale del Roland Garros, l’altoatesino si prende la sua rivincita più grande e conquista Wimbledon, diventando il primo azzurro nella storia a sollevare il trofeo più prestigioso del tennis. Sul Centre Court dell’All England Club, Sinner supera in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) l’arcirivale Carlos Alcaraz, fino ad oggi autentica bestia nera degli scontri diretti. Mai prima d’ora, in 137 edizioni dei Championships, un italiano era riuscito a spingersi fino in cima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

