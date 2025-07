Trump | Invieremo i Patriot all’Ucraina servono disperatamente

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina i sistemi di difesa antiaerea Patriot, considerati fondamentali per contrastare i raid missilistici russi. «Invieremo loro dei Patriot, ne hanno disperatamente bisogno», ha dichiarato il presidente americano, senza specificare il numero esatto. La decisione rappresenta un passo indietro rispetto alla recente sospensione di una parte delle forniture militari decisa dal Pentagono. Trump ha precisato che l’Ucraina riceverà «equipaggiamenti militari molto sofisticati», che verranno ripagati «al 100 per cento» dall’Unione europea. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Invieremo i Patriot all’Ucraina, servono disperatamente»

