L’avvocato bolognese Antonio De Rensis ospite di Bo-Noir all’Arena del Sole. Sul delitto di Chiara Poggi, ha detto dal palco nel chiostro, “ci raccontano una storia diversa da anni. La Procura di Vigevano ha fatto troppi errori, per tornare indietro serve un coraggio da leoni”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il legale di Stasi: “Sul caso Garlasco narrazione tossica. Tifate per Alberto, non c’entra nulla”

Garlasco, il legale di Andrea Sempio: «Alberto Stasi è innocente, l'ho sempre pensato. Per me Chiara Poggi l'ha uccisa un sicario» - A Storie Italiane su Rai1 ha parlato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi indagato a 18 anni dall'omicidio di Garlasco: «Ho sempre pensato.

Terza persona nel delitto di Garlasco, il legale di Stasi: “Potrebbe riscrivere la storia dello scontrino” - "Questa testimonianza potrebbe essere molto importante potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto" ha dichiarato l'avvocato di Alberto Stasi dopo la notizia di un terza persona nel mirino degli inquirenti per il delitto di Garlasco.

Delitto Garlasco, legale Stasi: “Nessun colpo di scena, indagine senza pregiudizi” - “Non c’è nessun colpo di scena”. Così l’avvocato Antonio De Rensis, che con la collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi, ha commentato l’esito dell’incidente probatorio svoltosi oggi in tribunale a Pavia, dove è stato conferito l’incarico peritale nell’ambito della riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Garlasco, cambia tutto: «Sangue sul telefono, Chiara Poggi colpita mentre chiedeva aiuto». Ignoto 3 e la comitiva 'parallela' di Andrea Sempio - Le sentenze definitive, che hanno visto la condanna di Alberto Stasi come unico responsabile della morte violenta di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, avevano immaginato la scena del crimine. Secondo ilmattino.it