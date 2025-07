Campionati italiani assoluti paralimpici | 4 titoli italiani e 2 argenti per la Pro Sport Ravanusa

Quattro titoli italiani e due medaglie d’argento, è questo lo straordinario bottino degli atleti della Pro Sport Ravanusa ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici appena conclusi allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Il vero “mattatore” nonchĂ© protagonista indiscusso di questi campionati è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: italiani - campionati - assoluti - titoli

Bronzo per le ragazze di Cesano Maderno ai Campionati Italiani a cronometro - Ottima prestazione delle ragazze di Cesano Maderno che vanno a medaglia ai Campionati Italiani a cronometro a squadre per donne allieve che si sono disputati a Roma sul circuito delle Terme di Caracalla.

Campionati italiani assoluti: successi e piazzamenti a Modena e Trentino - A Modena si è disputata la fase regionale dei campionati italiani assoluti per società , con la Self Montanari e Gruzza, terza tra le ragazze e con l’ Atletica Reggio sesta tra i maschi, davanti alla Self.

Due studenti di Pordenone conquistano i campionati italiani di astronomia - Pordenone, dopo aver ospitato la gara nazionale di meccanica, può di nuovo gioire dopo i risultati della finale nazionale dei XXIII Campionati Italiani di Astronomia.

Una coppia capace di conquistare cinque titoli e di prendersi la scena ai Campionati Italiani Assoluti Estivi FISDIR di nuoto a Terni. Alessandro Agosto Marina Pettinella (categoria II1F) della #triestinanuoto non hanno tradito le attese. Vai su X

Nuoto, 8 titoli regionali per la M2 ai campionati regionali estivi assoluti. Pass per i campionati Italiani Giovanili per Luigi Pallante. - Positive le prove degli atleti della m2 impegnati nella piscina "A. Casolino" di Termoli nei Campionati Regionali estivi assoluti di Vai su Facebook

Alessandro Agosto e Marina Pettinella conquistano cinque titoli italiani agli assoluti di Terni; Campionati italiani assoluti paralimpici: 4 titoli italiani e 2 argenti per la Pro Sport Ravanusa; Valentina Petrillo tris di titoli italiani paralimpici.

Atletica paralimpica: Ravanusa sul tetto d’Italia - Quattro titoli italiani e due medaglie d’Argento, è questo lo straordinario bottino degli atleti della Pro Sport Ravanusa ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici appena conclusi allo stadio Carlo ... Da scrivolibero.it

Alessandro Agosto e Marina Pettinella conquistano cinque titoli italiani agli assoluti di Terni - Dal canto suo Marina Pettinella non è stata da meno salendo sul gradino più alto del podio sia negli 800 stile libero (11:25. Riporta rainews.it