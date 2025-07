Ferrovia Valle Caudina ennesimo rinvio | cittadini e associazioni in protesta ad Arpaia

Tempo di lettura: 5 minuti La stazione di Arpaia, ieri mattina, è stata teatro di una manifestazione che ha coinvolto cittadini, associazioni locali e amministratori del territorio, tutti uniti contro l’ennesimo rinvio della riapertura della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina, oramai chiusa da troppi anni, gestita da Eav. Il nuovo annuncio di Eav, confermato in una lettera inviata agli amministratori locali e ai sindacati, prevede che i treni riprenderanno a circolare non prima del 2027, con i lavori sulla linea che termineranno a giugno 2026, seguiti dai sei mesi di attesa per i controlli di sicurezza di ANSFISA. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferrovia Valle Caudina, ennesimo rinvio: cittadini e associazioni in protesta ad Arpaia

