Perché la costruzione di un impianto di biometano a Pagnacco è una soluzione scellerata

Nel territorio comunale di Pagnacco si vuole costruire un impianto per la produzione di biometano. Chi intende avviare tale impresa ha giĂ provato a farlo nella parte meridionale del territorio comunale ed è stato fermato dai cittadini e dalle istituzioni per l’inadeguatezza del sito. Ora ci. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: impianto - biometano - pagnacco - costruzione

Impianto per il trattamento dei reflui zootecnici per la produzione di biometano e concime organico: il bilancio - Confagricoltura Salerno e Bioenergy sono lieti di invitarla alla conferenza stampa in programma martedì prossimo, 20 maggio, alle ore 10, presso la sede della Camera di Commercio in via Generale Clark (Salerno).

Tages investe nel biometano in Puglia: un impianto sarà costruito in Capitanata - Tages Capital Sgr, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets e secondo operatore fotovoltaico in Italia, annuncia il completamento dell’acquisizione di un portafoglio di due impianti di produzione di biometano greenfield.

Doppio impianto a Biometano a Serracapriola, c'è chi dice no: il caso arriva in Regione - Finisce all’attenzione dei consiglieri regionali il caso di Serracapriola, comune del Foggiano dove è in corso l’iter autorizzativo per due differenti impianti di Biometano, da realizzarsi a poca distanza l’uno dall’altro e a meno di un chilometro, in linea d’aria, dal centro abitato (qui la.

Perché la costruzione di un impianto di biometano a Pagnacco è una soluzione scellerata; L’impianto di Biometano preoccupa Pagnacco e Tavagnacco; Mollette al naso contro odori: la protesta anti-biometano in Friuli.

Biometano a Pagnacco, il sindaco Sandruvi: "Lotteremo per il Nord" - La riunione giovedì all'agriturismo Pividori: dopo il progetto fallito nella parte Sud del comune, un comitato si sta costituendo in difesa di quella a Nord. Segnala udinetoday.it

Centrale a biometano di Pagnacco, la protesta "odorosa": mollette al ... - L’impianto, proposto dalla società agricola consortile Pagnacco Biometano, rappresenta un investimento significativo di 11 milioni di euro. Da udinetoday.it