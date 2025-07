I professori non chiedevano mai se eravamo felici Luca lo sapeva già

Non ho nessuna memoria del mio esame di maturità. Erano gli anni Ottanta, direi che ci potrebbe anche stare, seppur l’esame di maturità goda in genere di una certa allure in tutti quelli che ci incappano, complice la canzone di Antonello Venditti e una certa cinematografia. Non ne ho memoria se non per un dettaglio che mia moglie mi ha ricordato tempo fa, non tanto tempo fa, altrimenti probabilmente me ne sarei a sua volta dimenticato, cioè che avevamo un presidente di commissione esterno che mi disse, anticipando clamorosamente queste tempi devastati che stiamo vivendo, “lei vuole fare il giornalista? Semmai il giornalaio”, non solo mettendo in pratica una forma di classismo piuttosto evidente, immagino a suo dire giustificata dal fatto che fossimo all’interno di un Liceo Classico, quello di quei tempi lì, che era in effetti scuola di suo classista, ma anche una lungimiranza piuttosto evidente, dal momento che ne sto parlando proprio qui. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “I professori non chiedevano mai se eravamo felici”, Luca lo sapeva già

«Ho fatto un discorso ai professori, me l'ero preparato a lungo. Ho provato a descrivere nel dettaglio quello che secondo me a scuola non funziona». Maddalena Bianchi, 19 anni, studentessa del liceo scientifico Galilei di Belluno ha deciso, come già nei giorni

