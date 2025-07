Civitanovese, trattativa al palo. Ma resta aperto uno spiraglio. Intanto i calciatori se ne vanno.

Ferma al palo la trattativa per la cessione della Civitanovese. Probabilmente il discorso non è ancora del tutto concluso anche perchĂ©, a dispetto di quanto asserito dall’attuale societĂ nella mattinata di giovedì, la controparte non ha ancora prodotto una presa di posizione ufficiale attraverso cui dichiarare il proprio ritiro. Infatti, dopo il comunicato di giovedì, sembra che qualche timido contatto tra le parti vi sia stato, ma il fine settimana non ha fatto registrare particolari novitĂ in tal senso. Ora nulla di significativo trapela dagli ambienti legati alle due parti, quella attualmente in carica e che fa capo al patron rossoblĂą Mauro Profili e quella offerente, che invece fa riferimento all’imprenditore laziale Davide Ciaccia, ex presidente di Teramo e Atletico Terme Fiuggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

