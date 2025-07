Università e merito consegnate le borse di studio ai primi in graduatoria

Nei giorni scorsi, l'auditorium Santa Lucia del Rettorato di Ferrara ha ospitato la venticinquesima edizione della consegna delle borse di studio a studenti universitari iscritti all'ateneo estense, figli di operai agricoli, risultati primi nella graduatoria di merito stilata dall'apposita. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: merito - borse - studio - primi

Consorzio BIM premia il merito scolastico: 89mila euro in borse di studio - Bergamo. Novantamila euro per premiare 278 studenti meritevoli. È la cifra messa a disposizione dal Consorzio BIM del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio, che ha premiato, per l’anno scolastico 2023-2024, studenti residenti nei 127 Comuni del Consorzio, distintisi per merito scolastico.

All’estero per crescere. Dodici borse di studio: "Assegnate sul merito" - GROSSETO Ragazzi al centro. Questo é l’obiettivo con il quale si prosegue da parte del Comune, assessorato al Bilancio e assessorato all’Università , in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano per un nuovo bando finalizzato all’erogazione di contributi per gli studenti delle scuole superiori che parteciperanno a vacanze studio all’estero.

Pioltello, premi al merito. Ecco 105 borse di studio destinate ai giovani talenti - Merito ed eccellenza, borsa di studio per 105 ragazzi a Pioltello, 37mila euro di appannaggio totale destinati dal Comune ad aiutarli nel percorso scolastico, dalle medie all’università .

Due nuove borse di studio per premiare il merito e l’eccellenza, nel campus di Santa Monica. Sono i riconoscimenti conferiti a due studenti della laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità ... Leggi tutto Vai su Facebook

Università e merito, consegnate le borse di studio ai primi in graduatoria; Bando di Concorso A.A. 2025/2026 – Articolo 9 “Requisiti di merito”; Borsa di studio.

Borse di studio INPS 2025-26: come ottenere fino a 13.000 euro per l’università - Scopri requisiti, scadenze e come presentare domanda. Secondo 41esimoparallelo.it

Torna “Onore al Merito”: scopri come vincere una borsa di studio ... - L’iniziativa, promossa da AssOrienta, consiste nel conseguimento di una borsa di studio per accedere ai percorsi di preparazione di Nissolino Corsi, il centro di preparazione specializzato nell ... Si legge su skuola.net