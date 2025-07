Il Fucecchio punta sul forte senso di identità Promozioni interne e ritorni importanti

Quello che è sta nascendo è un Fucecchio sempre più autoctono che punta molto su un forte senso di identità . Dopo aver promosso nel ruolo di direttore sportivo Davide Del Carratore, che così bene ha fatto negli ultimi anni con la formazione Juniores, ed aver affidato la guida tecnica del team di Eccellenza ad un fucecchiese doc come Giacomo Menichetti, ecco altre tre figure profondamente legate alla città del palio. Dopo essere stato protagonista da giocatore con la maglia bianconera, adesso Luca Botrini entra a far parte dello staff come collaboratore tecnico. Botrini conosce bene lo spirito del Fucecchio e la società è certa che saprà trasmettere alla squadra valori, passione e determinazione anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

