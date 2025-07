L' incidente sulla statale 115 in cui rimase ferito il vescovo | il 14enne oggi lascerà l' ospedale

Verrà dimesso verosimilmente nelle prossime ore il quindicenne di Ribera che, lo scorso 24 maggio, è rimasto ferito nell'incidente stradale verificatosi lungo la statale 115. Scontro di auto in cui è rimasto ferito anche l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. Il ragazzo, in.

Incidente vicino all'asse viario, ferito un ragazzo - Incidente in tarda mattina a Milazzo, lungo la riviera di Ponente. Un ragazzo a bordo di una moto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Investe un pedone e lo fa cadere sull'asfalto. Un 78enne denunciato per lesioni personali stradali gravi. Il ferito, 22 anni, finisce in ospedale. L'incidente a Sonnino - Un grave incidente stradale si è verificato il 30 aprile a Sonnino (LT), quando un 78enne ha investito un pedone mentre percorreva la strada via La Sassa.

Frecce tricolori: incidente nel cielo di Pantelleria. Pilota ferito alle ginocchia nell'impatto con il terreno - Tre aerei delle Frecce Tricolori si sono toccati mentre facevano un allenamento nei cieli dell'isola.

Camion carico di frutta si ribalta sulla Statale. Ferito il conducente - Sul posto i vigili del fuoco di Grosseto, i soccorritori del 118 e la polizia stradale.

incidente fra citroen c2 e moto vicino a san giorgio canavese: ancora feriti sulla statale per caluso - due incidenti gravi in quindici giorni sulla statale tra ozegna, caluso e san giorgio canavese riaccendono le preoccupazioni per la sicurezza stradale e la mancanza di interventi urgenti ...