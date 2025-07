Incidente in corso Italia a Mugnano Emanuele non ce l’ha fatta | muore a 15 anni

Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, si √® spento ieri sera Emanuele Palma, il 15enne di Calvizzano rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era a bordo del suo scooter, in Corso Italia, nei pressi di Villa dei Fiori, a Mugnano, in provincia di Napoli. Ad anticipare la notizia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it ¬© Teleclubitalia.it - Incidente in corso Italia a Mugnano, Emanuele non ce l‚Äôha fatta: muore a 15 anni

HA 15 ANNI E LOTTA PER LA VITA - L’incidente è avvenuto esattamente alle 19:27 di giovedì 10 luglio, lungo corso Italia, nei pressi della clinica dei Fiori Vai su Facebook

Dramma a mugnano, 15enne muore dopo incidente stradale: si indaga su possibili responsabilità - A Mugnano, la morte di Emanuele Palma, 15 anni, dopo un incidente in corso Italia solleva dubbi su un possibile investimento da parte di un veicolo pirata; indagini e appello ai testimoni in corso. gaeta.it scrive

Incidente in scooter a Mugnano: muore a 15 anni Emanuele Palma - Il ragazzino è morto dopo tre giorni di agonia, forse travolto da un'auto pirata, la famiglia chiede collaborazione #incidente #mugnano #calvizzano ... Segnala cronachedellacampania.it