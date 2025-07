Incidente in tangenziale a Rivoli | tir carico di grano di ribalta in carreggiata coinvolte anche un' auto e una moto

Caos in tangenziale nord nella notte di oggi, lunedì 14 luglio 2025, per un incidente avvenuto in direzione sud Savona-Piacenza nel nodo di interscambio di Rivoli, tra gli svincoli IV Novembre e Allamano. Si è trattato del ribaltamento di un tir carico di grano, che ha provocato il blocco della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale - rivoli - carico

