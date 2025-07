Nelle intenzioni dello staff tecnico e della dirigenza dovrà essere una Recanatese giovane, ferocemente determinata, costituita da un mix di ragazzi di prospettiva (anche giovanissimi), qualche elemento di consolidata esperienza e calciatori di qualità magari reduci da stagioni poco fortunate per problematiche varie, infortuni in primis. Almeno questo è l’orientamento e quello che trapela dalle prima mosse di mercato, sia quelle ufficializzate (poche in verità da T. Fioravanti a Domizi e Di Francesco) alle molteplici voci di contatti e trattative che sta portando avanti, in questi giorni intensi il dt Cianni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, i baby Paoltroni e Mobili in prima squadra